Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar
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Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

30.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:27
Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

Son dakika haberi... Samsun'da jandarma ekipleri toprağa gömülü olan bonzaiyi çıkarmaya çalışan şahısları suçüstü yakalarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri toprağa gömülü olan bonzaiyi çıkarmaya çalışan şahısları suçüstü yakalarken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bazı kişileri topraktan bir şey çıkarmak isterken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada 72 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili M.B.(25), F.A.(23) ve İ.S.(54) gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Toprağa gömülen bonzaiyi çıkartırken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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