Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YOLCU GİBİ BİNEN JANDARMA DENETİM YAPTI - Haberler

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Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YOLCU GİBİ BİNEN JANDARMA DENETİM YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'da toplu ulaşım araçlarına yolcu gibi binen jandarma emniyet kemeri takmayan 3, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye trafik cezası uygulandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da toplu ulaşım araçlarına yolcu gibi binen jandarma emniyet kemeri takmayan 3, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye trafik cezası uygulandı. Jandarma denetimde belirlenen ihlalleri kemarayla kayda aldı.

Cumhurbaşkanlığı Karayolu Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını engellemek, sürücülerin trafikte kural ihlali yapmalarını önlemek ve sürücülerde 'Algılanan Yakalanma Riskini Arttırmak' amacıyla denetim yapıldı. Denetimde Antalya merkez ve ilçelerinde sivil kıyafetli jandarma trafik personeli toplu taşıma araçlarında 07 Mart-10 Mart tarihleri arasında inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarına yolcu gibi binen jandarma, yolculuk boyunca sürücü ve yolcuların kural ihlallerini gözlemledi. Jandarma başta emniyet kemeri, kırmızı ışık, hız kuralları, trafikte tehlikeli araç kullanma konularını inceledi. Jandarma denetim sonrası kendisini tanıtarak yaptıkları uygulamayı sürücü ve yolculara anlattı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 3, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye trafik idari para ceza uygulandı.

Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YOLCU GİBİ BİNEN JANDARMA DENETİM YAPTI

Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YOLCU GİBİ BİNEN JANDARMA DENETİM YAPTI

Son dakika haberi! TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA YOLCU GİBİ BİNEN JANDARMA DENETİM YAPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma, Antalya, Tragger, Mart, Güncel, Haberler

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