Son dakika haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi
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Son dakika haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

Son dakika haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli judocu Zeynep Çelik, memleketi Ağrı'da Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli judocu Zeynep Çelik, memleketi Ağrı'da Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Tokyo'da judo kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik ve ailesini makamında ağırladı.

Budak, burada Zeynep Çelik ve ailesiyle bir süre sohbet ederek, Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye ve Ağrı'yı judo dalında temsil eden milli sporcuyu mücadelesinden dolayı tebrik etti.

Cemil Budak, ziyarette Zeynep Çelik'e Cumhuriyet altını hediye etti.

Son dakika haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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Son dakika haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazanan Zeynep Çelik, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi - Haberler Spor
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