Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın başarısı, mezunu olduğu üniversitesinde sevinçle karşılandı
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Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın başarısı, mezunu olduğu üniversitesinde sevinçle karşılandı

Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın başarısı, mezunu olduğu üniversitesinde sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar karatede milli sporcu Merve Çoban'ın bronz madalya kazanması, mezunu olduğu Trakya Üniversitesinde sevinçle karşılandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar karatede milli sporcu Merve Çoban'ın bronz madalya kazanması, mezunu olduğu Trakya Üniversitesinde sevinçle karşılandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunu milli sporcu Merve Çoban'ın Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği belirtildi.

Çoban'ın başarısının tüm ülkeyi sevince boğduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda ülkemize altın madalya kazandıran başarılı karateci Merve Çoban, Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında yarı finalde Sırp Jovana Prekovic ile karşılaştı. Karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden başarılı sporcumuz, rakibine 2-0 kaybederek final şansını yitirdi ve olimpiyatı 3'üncü sırada tamamladı. Merve Çoban'ın madalyasıyla birlikte Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıkmış oldu. Trakya Üniversitesi olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bizleri ve ülkemizi gururlandıran Merve Çoban'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Merve Çoban'ın başarısı, mezunu olduğu üniversitesinde sevinçle karşılandı - Haberler Spor
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