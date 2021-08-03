Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar'ın başarısı, üniversitesinde sevinçle karşılandı
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Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar'ın başarısı, üniversitesinde sevinçle karşılandı

Son dakika haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Yasemin Adar'ın başarısı, üniversitesinde sevinçle karşılandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Milli güreşçi Yasemin Adar'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanması, öğrencisi olduğu Trakya Üniversitesinde sevinçle karşılandı.

Milli güreşçi Yasemin Adar'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanması, öğrencisi olduğu Trakya Üniversitesinde sevinçle karşılandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı öğrencisi milli sporcunun, Türkiye'ye kadın güreşinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olduğu belirtildi.

Adar'ın başarısının tüm ülkeyi sevince boğduğu aktarılırken, "Türkiye'nin ilk Avrupa ve dünya şampiyonu kadın güreşçisi unvanına sahip Yasemin Adar, bu başarısıyla ülkemize kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu olarak da tarihe geçti. Trakya Üniversitesi olarak bizleri ve ülkemizi gururlandıran öğrencimiz Yasemin Adar ile antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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