Son dakika haberi! Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek
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Son dakika haberi! Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek

20.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:14
Son dakika haberi! Tokyo Olimpiyatları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Japonya'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmeyecek.

Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IPC, Tokyo Metropol Hükümeti (TMG), Tokyo Olimpiyat Komitesi ve Japon hükümetinin video konferans yoluyla bugün bir araya geldiği belirtildi.

Toplantıda alınan karar sonucunda, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki durumu göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na yurt dışından seyirci kabul edilmemesi konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Bu kararın, tüm katılımcılar ve Japon halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ve oyunların daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğine inanıldığı vurgulandı.

Yurt dışından bu oyunlara bilet alan seyircilere, ücretleri iade edilecek.

24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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