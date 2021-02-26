Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

26.02.2021 08:19 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:22
Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Son dakika haberi: Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan ve 5 gündür söndürülemeyen yangın, 100 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi eyaletinde çıkan ve 5 gündür söndürülemeyen yangın, 100 hektarlık ormanlık alana zarar verdi.

Toçigi Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aşikaga ilçesinin Nişinomiya bölgesindeki ormanlık alanda pazar günü çıkan yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Ormanlık alana yakın 305 ev için tahliye uyarısı yapıldı.

Yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü.

Aşikaga Belediye Başkanı Satoşi İzumi, kuru ve rüzgarlı havanın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, şimdiye kadar yaralı rapor edilmezken, ormanlık alanda bulunan bir Şinto tapınağındaki ahşap yapı hasar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Berat Albayrak Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cansu Dere Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tokyo'nun kuzeyindeki Toçigi'de çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 08:22:33. #1.15#
title