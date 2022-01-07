Son dakika haberi: Tokyo Büyükelçisi Güngen, Türkiye'nin 2025 Expo'ya katılma kararını iletti - Haberler
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Son dakika haberi: Tokyo Büyükelçisi Güngen, Türkiye'nin 2025 Expo'ya katılma kararını iletti

Son dakika haberi: Tokyo Büyükelçisi Güngen, Türkiye'nin 2025 Expo'ya katılma kararını iletti
AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'da 2025 Dünya Expo'dan sorumlu Bakan Wakamiya Kenji'yi ziyaret etti.

KORKUT, MUŞ (AA) - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'da 2025 Dünya Expo'dan sorumlu Bakan Wakamiya Kenji'yi ziyaret etti.

Büyükelçi Güngen ziyarette, " Türkiye'nin Expo 2025'e A kategorisinden katılma kararını" Bakan Wakamiya'ya resmen aktardı.

Görüşmede Expo 2025'in, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihsel dostluk ilişkilerini kuvvetlendireceği ve ileriye taşıyacağına yönelik fırsat sunacağı vurgulandı.

Japonya'da düzenlenecek Expo 2025 hazırlıkları kapsamında iki ülkenin yakın iş birliği içerisinde çalışması konusunda mutabık kalındığına dikkati çekildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün telefonda görüştüğü Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile ikili ilişkileri ve ortak iş birliği alanlarını ele almıştı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi dostluk bağlarımıza uygun şekilde stratejik ortaklığımızı ileri seviyelere taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullanmıştı.

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AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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