Son dakika haberi! Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculara Adana ASKF'den afişli jest
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Son dakika haberi! Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculara Adana ASKF'den afişli jest

Son dakika haberi! Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculara Adana ASKF'den afişli jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi sevince boğan ve madalya kazanan sporcuların resimlerinden oluşan olimpiyat afişi, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ali Gülleri Spor Merkezi'nde yerini aldı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında Türkiye'yi sevince boğan ve madalya kazanan sporcuların resimlerinden oluşan olimpiyat afişi, Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ali Gülleri Spor Merkezi'nde yerini aldı.

Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Amatör sporların önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu başarıda emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere tabi ki de, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a çok teşekkür ederiz. Bizleri gururlandıran, antrenör ve sporcularımızı kutluyoruz." - ADANA

Son dakika haberi! Tokyo 2020'de madalya kazanan sporculara Adana ASKF'den afişli jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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