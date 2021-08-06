Son dakika haberi! Tokyo 2020'de gümüş madalya kazanan milli karateci Eray Şamdan, hayalini gerçeğe dönüştürdü Açıklaması

Son dakika haberler... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk spor tarihinin karatede ilk olimpiyat madalyasını getiren Eray Şamdan, hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Karatede erkekler kumite 67 kiloda gümüş madalya elde eden Eray, hislerini AA muhabirine anlattı.

Büyük bir sevinç yaşadığını anlatan milli sporcu, "Gece mutluluktan uyuyamadım. Yıllardır madalya almak için çok çalıştım. Bunun hayalini kuruyordum. Tabii ki hedefim altın madalyaydı ama gümüş madalya da büyük gurur verici bir sonuç. Türk karate tarihinde ilk olimpiyat madalyasını almış oldum. Bu yüzden de ayrı bir gurur yaşıyorum." dedi.

Annesi ve babasının maçını heyecanla takip ettiği görüntüleri de gördüğünü dile getiren Eray, "Babam ağlaya ağlaya izlemiş. Annem bakamamış, gözlerini kapatarak dua etmiş. Ben de o görüntüleri görünce çok duygulandım. Destekleri için aileme çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Çok şanslıyım"

Eray Şamdan, karatenin ilk kez kendi döneminde olimpiyatlarda yer almasının şansını yaşadığını aktardı.

Olimpiyat madalyalı milli karateci, "Karate ilk kez bu olimpiyatta olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaten bizim jenerasyon bu açıdan çok şanslı. Bizim dönemimize, en formda olduğumuz yaşa denk gelmesi en büyük şansımız oldu. Bu şansı da en iyi şekilde değerlendirdim ve çok şükür bugünleri de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kısa bir süre önce vefat eden Eski Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ı saygıyla andığını belirten Eray, "Rahmetli başkanımız Esat Delihasan çok emek verdi bu yolda. Onun hayali 8'de 8 olimpiyat madalyasıydı. Allah o kadar nasip etmiş, bugünleri göremedi. Belki bir yerlerden görüyordur, bu madalyamı kendisine armağan ediyorum." diye konuştu.

"Bu madalyanın ağırlığı, değeri hiçbir şeyle ölçüşemez"

Milli sporcu, finalde kaçırdığı altın madalyayla ilgili de görüşlerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Altın madalyayı kazanabilirdim. İlk puanı çok basit verdim. İlk puanı verince de maç koptu aslında. Rakibim 67 kilonun son dünya şampiyonuydu. Çok güçlü bir isimdi. Onun karşısında altın madalya alacağıma inanıyordum ama biraz ters geldi. Çok fazla pozisyon bulamadım."

Aldığı madalyanın önemine de vurgu yapan Eray, "Bu madalyanın ağırlığı, değeri hiçbir şeyler ölçüşemez. Kariyerimdeki en büyük madalyam. O yüzden manevi anlamda en önemli madalyam." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki