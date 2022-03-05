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Son dakika haberi! TOKİ ŞANTİYESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, TOKİ şantiyesinde yangın çıktı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, TOKİ şantiyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 16: 00 sıralarında Orhaneli ilçesinde meydana geldi. TOKİ şantiyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede şantiyedeki konteynerlerin tamamına yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesiyle söndürülürken, şantiyedeki konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberi! TOKİ ŞANTİYESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi! TOKİ ŞANTİYESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi! TOKİ ŞANTİYESİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Orhaneli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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