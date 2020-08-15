Son dakika haberi... Tokat'ta yeğenini öldüren üvey amca tutuklandı Son dakika gündem haberi... Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeğenini kama ile öldüren üvey amca tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yeğenini kama ile öldüren üvey amca tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Canbolat Caddesi'nde Ali Kılınç (30) ile üvey amcası Necmettin Kaya (71) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, yeğeni Kılınç'ı kama ile yaraladı.

Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Kılınç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Üvey amca Necmettin Kaya, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan üvey amca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA