Son dakika haberi! Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
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Son dakika haberi! Tokat'ta "torbacı" operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Son dakika haberi! Tokat'ta
25.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:30

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Erbaa ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 6,40 gram eroin, 1,16 gram afyon sakızı, 29,92 gram esrar, 10,37 gram skunk, 7,05 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 55 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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