Son dakika haberi... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı
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Son dakika haberi... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı

27.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:28
Son dakika haberi... Tokat'ta tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı

Son dakika habere göre Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, iki kişiyi ilçe merkezinde elindeki eserleri başkalarına satmak isterken suçüstü yakaladı.

Tarihi eser olduğu değerlendirilen 105 obje de ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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