Son dakika haberi: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı

08.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:21
Son dakika haberi: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Erbaa ilçesinde de silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu 2 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 3 tabanca, 5 şarjör ve 56 mermi ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Barış Manço Didem Kınalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Cuma İzmir Twitter Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 15:24:29. #1.15#
title