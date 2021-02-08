Son dakika haberi: Tokat'ta silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ve 5 mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Erbaa ilçesinde de silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerinin sıkı takibi sonucu 2 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda, 3 tabanca, 5 şarjör ve 56 mermi ile 60 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu