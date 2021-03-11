Son dakika haberi! Tokat'ta siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi için hazırlanan görseller billboardlara asıldı

Son dakika gündem haberi: Tokat'ta siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi için hazırlanan görseller, billboardlara asıldı.

Tokat'ta siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi için hazırlanan görseller, billboardlara asıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi manevi zararın en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan görseller kent genelinde 64 billboardlara asıldı.

Bastırılan 1800 afiş de kamu kurum kuruluşlarına, bankalara, okul girişlerine ve ilçe emniyet müdürlüklerine verilerek, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar