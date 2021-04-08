Son dakika haberi! Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı
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Son dakika haberi! Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tokat'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta izinsiz gösteri yapmak isteyen 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; olay Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında meydana geldi. Bir grup, Türkiye'nin çıktığı İstanbul Sözleşmesine destek vermek için izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 10 kişilik gurup polisin dağılın uyarısına direndi. Yoldan geçen bir vatandaşında guruba tepki göstermesi sonucu gerginlik yaşandı. Uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden 6'sı kadın 7 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına direnen kadınlar polis ekiplerine zor anlar yaşattı. 7 kişi hakkında polise mukavemet, hakaret ve Covid-19 pandemi kurallarını ihlal suçlaması ile işlem başlatıldı. - TOKAT

Son dakika haberi! Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı
Son dakika haberi! Tokat'ta provokatif eyleme 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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