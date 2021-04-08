Son dakika haberi | Tokat'ta "polis" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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Son dakika haberi | Tokat'ta "polis" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tokat'ta 'polis' konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Son dakika haber... Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ertelenmiş Hayaller" isimli proje kapsamında 11-14 yaş arası "polis" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ertelenmiş Hayaller" isimli proje kapsamında 11-14 yaş arası "polis" konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, müdürlük bahçesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, dereceye girenleri tebrik etti.

Şiir yarışmasında Yeşilyurt Milli Hakimiyet Ortaokulu öğrencisi Zehra Dino birinci olurken, Tokat Gazi Osman Paşa Ortaokulu öğrencisi Merve Beray Şahinkaya ikinci, Tokat Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencisi Furkan Kaya ise üçüncü oldu.

Öğrencilere ödüllerini İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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