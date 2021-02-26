Son dakika haberi! Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması başladı

26.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:56
Son dakika haberi! Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması başladı

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.

Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.

Kentte vakaların çok olmasından dolayı Vali Ozan Balcı başkanlığında 2 gün önce toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde bazı kararlar alındı. Bu çerçevede pazar yerlerinde HES kodu uygulamasına geçilmesi de kararlaştırıldı.

Tokat kent merkezi ve ilçelerinde kurulan pazarlara gelen vatandaşlar HES kodları sorgulandıktan sonra alışveriş yaptı.

Vali Balcı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Fahrettin Altun
Magazin Alişan Türkan Şoray Hakan Sabancı Kim Kardashian
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Mustafa Er Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Darbe Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:57:41. #1.14#
title