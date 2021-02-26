Son dakika haberi! Tokat'ta pazar yerlerinde HES kodu uygulaması başladı

Tokat'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda pazar yerlerinde HES kodu sorgulaması başladı.

Kentte vakaların çok olmasından dolayı Vali Ozan Balcı başkanlığında 2 gün önce toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca il genelinde bazı kararlar alındı. Bu çerçevede pazar yerlerinde HES kodu uygulamasına geçilmesi de kararlaştırıldı.

Tokat kent merkezi ve ilçelerinde kurulan pazarlara gelen vatandaşlar HES kodları sorgulandıktan sonra alışveriş yaptı.

Vali Balcı da Kovid-19 tedbirleri kapsamında kentte denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu