Son dakika haberi! Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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Son dakika haberi! Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberi! Tokat'ta otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Tokat'ta trafik kazasında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta trafik kazasında yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Koray Karakaş idaresindeki 34 PE 6037 plakalı otomobil, Ali Paşa Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde, 7 yaşındaki Dilara Yağmur Polat'a çarptı.

Yaralanan Polat, bir süre annesinin kucağında ambulans bekledi. Gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü ise ifade işlemleri için Gaziosmanpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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