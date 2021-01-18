Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

18.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:53
Son dakika haberi! Tokat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü; annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 yaşındaki çocuk öldü; annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Nuri Altınsoy (36) idaresindeki 60 ABA 789 plakalı otomobil, Mutluca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Sevilay Altınsoy (36), çocukları A.E.A (7) ve Zeynep Altınsoy (2) yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan minik Zeynep yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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