Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü
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Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü

Bir son dakika haberine göre TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Son dakika haberi | Tokat'ta orman yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü
03.09.2020 01:40 | Son Güncelleme: 03.09.2020 01:44

TOKAT'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın gece saatlerinde merkeze bağlı Aydoğdu  köyündeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören köylülerin ihbarıyla, olay yerine Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arazözlerle müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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