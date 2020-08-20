Son dakika haberi! Tokat'ta orman yangını Bir son dakika haberine göre TOKAT'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

TOKAT'ta ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar alan kül oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Geyraz mevkii Kemer Mahallesi yakınlarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kuru otlar nedeniyle kısa sürede alevler çevreye yayıldı. İlk belirlemelere göre 4 hektarlık alanda etkili olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA