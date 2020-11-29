Son dakika haberi! Tokat'ta okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak
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Son dakika haberi! Tokat'ta okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak

29.11.2020 10:21 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:24
Son dakika haberi! Tokat'ta okul öncesi eğitim ve öğretim uzaktan yapılacak

Son dakika haberleri: Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Tokat'ta ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30 Kasım-4 Ocak 2021 tarihlerinde il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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