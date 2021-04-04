Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı.

Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum
Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

TOKAT'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Sınav öncesi kimliklerini evde unutan veya kaybeden adaylara polisler yardım etti.

Öğrenciler 135 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınavda, kapılar 10.00'da kapatıldı. Okul önlerinde ise polis ekipleri öğrencilerin üzerini arayarak kimlik kontrolü yaptı. Güvenlik kontrolü sırasında plastik su şişelerindeki etiketler alındı. Adayların üzerindeki metal toka, yüzük, kolye ve kemerler de çıkartıldı. Ayrıca sınava girenlere maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Kimliklerini evde unutan adayların yardımına ise polis ekipleri yetişti. Kimliklerini kaybeden ya da üzerinde fotoğraf olmayan adaylar İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkarttı. Daha sonra sınava yetişemeyeceklerini anlayan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. 10 aday, polis araçlarıyla sınavlara girecekleri okullara yetiştirildi. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları da dışarıda başarıları için dua etti.

Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı
Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Defne Samyeli Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş İsmail Kartal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Tokat'ta MSÜ sınavına gireceklere polis yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 11:21:41. #1.15#
title