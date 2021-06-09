Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
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Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Aralarında iş güvenliği uzmanı, teknisyen ve vardiya şefinin de bulunduğu şüpheliler A.B., T.Z., F.T., H.Y., Ö.G., M.B. ve D.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Göçükte yaşamını yitiren Sadık Kültür'ün cenazesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Kültür, ilçeye bağlı Kazancı köyünde toprağa verildi.

Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ
Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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