Son dakika haberi! TOKAT'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Gelen son dakika haberlerine göre Olayın ardından Turhal Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.