Son dakika haberi... Tokat'ta Kovid-19 vaka sayıları alınan önlemlerle azaltılacak

Tokat Valisi Ozan Balcı, kentte yüksek seyreden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının alınan önlemlerle azaltılacağını bildirdi.

Vali Balcı, AA muhabirine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca vaka sayılarının düşürülmesi için bazı kararlar alındığını söyledi.

Türkiye'de 1 Mart'tan itibaren yeni normale dönülmeye başlanacağını belirten Balcı, "Bizim de yeni normale dönebilmemiz, esnafımıza daha fazla yardımcı olabilmemiz için bu mücadeleyi daha yoğun olarak yürütmemiz gerekiyor. Özellikle vatandaşlarımızın hafta sonu kısıtlamalarına dikkat etmelerini istiyoruz." dedi.

Çok işçi çalıştıran iş yerleri ve pazar yerlerinde HES kodu uygulaması yapılacağını anlatan Balcı, "10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. Nikahların 10 gün boyunca yapılmasını istemiyoruz. Nikah konusunda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Tedbirleri önemsememiz lazım." ifadesini kullandı.

Tokatlıların duyarlı davranacağına inandığını dile getiren Balcı, şöyle devam etti:

"Cenazelerle ilgili zaten karar almıştık. Tokat'taki bulaş kaynaklarından bir tanesi de evlerdeki taziye ziyaretleri. Vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, buna dikkat etmeleri lazım, küçük ve kapalı yerlerde fazla kalmamaları lazım. Bir de cenaze namazlarının 30 kişiyi geçmemesi lazım. Bu konuda da vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle mücadele edeceğiz. Biz denetimleri sıklaştıracağız ama vatandaşlarımızın da duyarlılık göstermesi gerekiyor. Tokatlı hemşehrilerimiz bu konuda zaten duyarlılar, alınan kararlara riayet ediyorlar ama daha duyarlı olmamız lazım. El ele, omuz omuza vererek yeni normale dönebilmemiz için mücadele edeceğiz."

Balcı, 1 Mart'ta mesleki eğitimde uygulamalı dersler ile liselerde 12, ortaokullarda 8. sınıflarda başlayacak yüz yüze eğitimle ilgili uyulması gereken tedbirlerin belirlendiğini, bunların titizlikle uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu