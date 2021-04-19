Son dakika haberi: Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi
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Son dakika haberi: Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika haberi: Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 31 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, HES kodu sorgulamalarında karantinada olması gereken 31 kişiyi tespit etti.

Bu kişiler, ambulanslarla Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştirildi.

Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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