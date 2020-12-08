Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası
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Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası

08.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:50

Son dakika habere göre Tokat'ta kaza yapan kamyonetin sürücüsüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Tokat'ta kaza yapan kamyonetin sürücüsüne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmediği gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Hüseyin G'nin (27) kullandığı 55 ABV 786 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle'de ara yoldan yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola devrildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüye Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Ayrıca, alkollü olduğu iddiasıyla sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası
Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası
Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası
Son dakika haberleri: Kaza yapan kamyonet sürücüsüne Kovid-19 tedbirine uymama cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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