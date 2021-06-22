Son dakika haberi... Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Tokat'ta kavga sırasında bir kişiyi darbeden 5 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta kavga esnasında bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Tokat'ta kavga esnasında bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Gökdere köyünde M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D. ile köpeğini serbest bırakmamasını istedikleri B.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine diğer kişiler, B.S'yi darbetti.

İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, M.Ş, G.D, E.R, H.O.D. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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