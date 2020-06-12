Son dakika haberi! Tokat'ta kan davası dehşeti...12 yıl önce kardeşini öldüren amcasının oğlunu yaraladı
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Son dakika haberi! Tokat'ta kan davası dehşeti...12 yıl önce kardeşini öldüren amcasının oğlunu yaraladı

Son dakika haberi... Tokat'ta kan davası dehşeti.

12.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:08

Tokat'ta kan davası dehşeti...12 yıl önce kardeşini öldüren amcasının oğlunu yaraladı

TOKAT - Tokat'ta, 12 yıl önce kardeşini öldüren amcasının oğlunu bıçakla yaralayan şahıs olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan şahıs ise olay yeri yakınlardaki sağlık ocağına giderek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre; Meydan cami yanında bıçaklı saldırıya uğrayan Yücel Gökçe kanlar içinde kaldı.Saldırgan olay yerinden kaçarken 5-6 yerinden yaralanan şahıs 50 metre yakınlardaki sağlık ocağına kadar giderek yardım istedi.112 Acil Yardım ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs ameliyata alındı. Olay yerinden kaçarken suç aleti bıçağı Meydan Çarşısında bir iş yerinin yanında atan Duran Gövce isimli şüpheli şahsın yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Akraba oldukları öğrenilen şahıslar arasındaki husumetten kaynaklanan kavganın bıçaklı saldırıya dönüştüğü

12 yıl önce kardeşini öldüren kişiyi bıçakladı

Öte yandan Yücel Gökçe'nin 2008 yılında Duran Gövce'nin kardeşi Bilal Gövce'yi öldürdüğü öğrenildi. Yaklaşık olarak 12 yıl cezaevinde yatan şahısın pandemi sürecinde af yasasından faydalanarak tahliye oldu. İddiaya göre kardeşini öldüren şahısla Meydan cami civarında karşılaşan Duran Gövce amca oğlu Yücel Gökçe'yi ağır yaraladı.

Son dakika haberi! Tokat'ta kan davası dehşeti...12 yıl önce kardeşini öldüren amcasının oğlunu yaraladı

Kaynak: İHA

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