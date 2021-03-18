Son dakika haberi | Tokat'ta iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberi | Tokat'ta iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

18.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:16
Son dakika haberi | Tokat'ta iki köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Zile ilçesine bağlı iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı iki köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Ayvalı ve Karşıpınar köylerinde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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