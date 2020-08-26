Son dakika haberi! Tokat'ta çocuk oyun parkları yenileniyor Gelen son dakika haberlerine göre Tokat Belediyesi tarafından çocuk oyun parkları yenileniyor.

Tokat Belediyesi tarafından çocuk oyun parkları yenileniyor.

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehir merkezindeki parkların tamamında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 13 parkın tamamında oyun grupları baştan sona değiştirilirken 50'ye yakın parkın da kauçuk zeminleri başta olmak üzere, oyun gruplarında bakım ve tadilat çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında parklardaki yeşil alanlar da artırılıyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yıl sonuna kadar şehir merkezindeki 115 parkın tamamının elden geçirileceğini söyledi.

Başkan Eroğlu, "Koronavirüs salgını ile mücadele nedeniyle başlayan kontrollü sosyal hayat ile birlikte ekiplerimiz çocuklarımızın ve ailelerinin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmaları için çalışmalarını başlattılar. Çocuklarımız en değerli varlıklarımız. Çocuklarımızın umutla baktıkları bir gelecek için işimizi gönülden yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA