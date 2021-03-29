Son dakika haberi! Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tokat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberi: Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.

Bu kapsamda Karacaören Mahallesi'nde 7 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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