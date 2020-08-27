Son dakika haberi! Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Son dakika haberleri... Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
27.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:33
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, Çakraz köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
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Kaynak: AA