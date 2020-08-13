Son dakika haberi! Tokat'ta Afgan kuaför, reşit olmayanlara gelin başı ve makyajı yapmıyor Gelen son dakika haberlerine göre TOKAT'ta kuaför işleten Nilüfer Ahmedi (24), bireysel olarak, 'Çocuk geline hayır' kampanyası başlattı.

TOKAT'ta kuaför işleten Nilüfer Ahmedi (24), bireysel olarak, 'Çocuk geline hayır' kampanyası başlattı. Ahmedi, 18 yaşın altındaki müşterilerine gelin başı ve makyajı yapmıyor.

'ÇOCUK GELİNE HAYIR'Afganistan'da iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Nilüfer Ahmedi, ailesi ile birlikte 8 yıl önce Tokat'a yerleşti. 7 ay önce kent merkezinde kuaför dükkanı açan Ahmedi, 'çocuk gelin' sorununa dikkat çekmek için bireysel kampanya başlattı. İşletmesinin dükkanının camına '18 yaşın altındakilere gelin başı yapmıyoruz. Çocuk geline hayır" yazısı astı.

İnsanların teklifte bulunmamaları için bu uyarıyı astığını kaydeden Nilüfer Ahmedi "Geçtiğimiz günlerde rendavu almak için gelen bir aile oldu. Gelinin gördüğümde çocuk olduğunu gördüm. Merak ederek yaşını sordum. 16 yaşında olduğunu söylediler. Ben de 18 yaşından küçün bir çocuğa gelin başı yapmayacağımı söyleyerek gönderdim. Kabul etmedim. 'Bu bizim kişisel görüşümüz, sizi ilgilendirmez' diyerek de tepki gösterdiler. Benin annem 12 yaşında evlenmiş, buraya gelen müşterilerimiz anlatıyor 15-16 yaşında evlenen olmuş. Ben buna karşıyım" dedi.

Kaynak: DHA