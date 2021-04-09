Son dakika haberi! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı
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Son dakika haberi! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Tokat'ta 1 köy karantinaya alındı

Son dakika haber: TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

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TOKAT'ın Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı.

Turhal ilçesine bağlı Çamlıca köyü, artan koronavirüs vakaları nedeniyle, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 10 gün süreyle karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Çamlıca köyünde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 10.04.2021 Cumartesi günü saat 01.00'den itibaren 10 gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir" denildi. 

  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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