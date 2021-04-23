Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı

Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı
Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre TOKAT'ta polis ekipleri, ekip araçlarıyla sokakları dolaşarak, megafonla seslendikleri çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TOKAT'ta polis ekipleri, ekip araçlarıyla sokakları dolaşarak, megafonla seslendikleri çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezdikleri ekip araçlarının megafonlarından çocuk şarkıları çaldı. Caddeleri dolaşan ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında, aileleriyle evde kalan çocukların bayramını kutladı. Araçlardan çalınan müzikleri duyan çocuklar ise balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri selamladı.


Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı
Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Son dakika haber: ANNESİNİ ÖLDÜRÜP VALİZE KOYAN ŞÜPHELİ, CESEDİNİN BAŞINDA UYURKEN YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Nikos Dendias Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Suat Arslanboğa
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tokat polisi, sokak sokak gezip, megafonla 23 Nisan'ı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 15:24:17. #1.16#

title