Son dakika haberi | Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı
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Son dakika haberi | Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı

17.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:39
Son dakika haberi | Tokat merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 19 gözaltı

Son dakika gündem haberi: TOKAT merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

TOKAT merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. 

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 Eylül'de gerçekleşen silah kaçakçılığının ardından harekete geçti. Tespit edilen 20 şüpheli, takibe alındı. Tokat'ın Artova ve Zile ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere 138 personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 543 tabanca mermisi ve tarihi eser niteliğinde 12 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüphelinin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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