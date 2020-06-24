Son dakika haberi | TOKAT Boralar Taburu, Tokat'a döndü
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Son dakika haberi | TOKAT Boralar Taburu, Tokat'a döndü

Son dakika gelişmesine göre Boralar Taburu, Tokat'a döndüTOKAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:47

Boralar Taburu, Tokat'a döndü

TOKAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatına katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Askeri uçaktan sosyal mesafe kurallarına göre inen komandolar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra otobüslerle taburlarına gitti.

Son dakika haberi | TOKAT Boralar Taburu, Tokat'a döndü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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