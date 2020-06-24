Son dakika haberi | TOKAT Boralar Taburu, Tokat'a döndü Son dakika gelişmesine göre Boralar Taburu, Tokat'a döndüTOKAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Boralar Taburu, Tokat'a döndü

TOKAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak kente döndü.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatına katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Askeri uçaktan sosyal mesafe kurallarına göre inen komandolar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra otobüslerle taburlarına gitti.

Kaynak: DHA