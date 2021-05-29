Son dakika haberi: Togo Dışişleri Bakanı Dussey Türkiye'yi ziyaret edecek

Gelen son dakika haberine göre Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey Türkiye'yi ziyaret edecek.