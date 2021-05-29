Son dakika haberi: Togo Dışişleri Bakanı Dussey Türkiye'yi ziyaret edecek
Gelen son dakika haberine göre Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey Türkiye'yi ziyaret edecek.
Togo Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Togolular Bakanı Prof. Robert Dussey Türkiye'yi ziyaret edecek.
Togo'lu Bakan Prof. Dussey 29 Mayıs - 2 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Togo'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk ziyaret sırasında iş birliğinin geliştirilmesi adına atılabilecek adımların ele alınması beklenirken bölgesel konularda ise görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı