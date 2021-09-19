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Son dakika haberi! TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! TOGG şantiyesindeki kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Bursa'da TOGG fabrikası inşaatında kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Bursa'da Togg fabrikası inşaatında kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkışan İşçi yaşamını yitirdi.

Olay, Gemlik ilçesinde yerli otomobil TOGG'un inşası süren fabrikasında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi Ahmet Çiçek'in kafası eklemeli platform ile çelik konstrüksiyon arasına sıkıştı. Yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Çiçek'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Çiçek, dün Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde defnedildi. - BURSA

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