Son dakika haberi | TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kasey Shepherd'ı transfer etti
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Son dakika haberi | TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kasey Shepherd'ı transfer etti

Son dakika haberi | TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Kasey Shepherd'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Cem Şan - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyun kurucu Kasey Shepherd ile anlaşma sağladı.

Bursa temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına devam eden TOFAŞ yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

TOFAŞ, geçen sezon Rus ekibi Nizhny Novgorod'da forma giyen 1994 doğumlu ABD'li oyun kurucu Kasey Shepherd'ı kadrosuna kattı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde takımını son 8 takım arasına taşımayı başaran Shepherd, sezonda önce play-off'ların en değerli oyuncusu (MVP) seçildi, ardından da "sezonun en iyi 5 oyuncusu" arasında da yer almayı başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan

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