Son dakika haberi... TJK Kupası'nı jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı Powerman kazandı

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Kupası'nda jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Powerman" isimli safkan birinci oldu.

Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilen yarışa 3 ve üstü yaşlı safkan İngiliz atları katıldı. 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleştirilen yarışta Hasan Hüseyin Temel'in sahibi olduğu ve jokey Akın Sözen'in bindiği "Powerman" ilk sırada yer aldı.

Yarışta ikinciliği Gökhan Kocakay'nın jokeyliğini yaptığı "Megaloman" elde ederken, Özcan Yıldırım'ın bindiği "Zafer Ateşi" üçüncü oldu.