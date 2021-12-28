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Son dakika haberi! Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama

Son dakika haberi! Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

İZMİR (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde düzenlenen "Tırpan" adlı operasyonun İzmir ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık'ta 13 organize suç örgütü ve 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şahsa yönelik "Tırpan" adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonda 317 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, uyuşturucu madde, çek, senet ve para ele geçirildi.

İZMİR'DE 11 TUTUKLAMA

Operasyon kapsamında İzmir'in özellikle Ödemiş ilçesi olmak üzere Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde, halk üzerinde baskı kurmak suretiyle, haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma, yönetme, bu örgüte üye olma, örgüt adına suç işleme, örgüte yardımda bulunma, tefecilik yapmak, nitelikli yağma, yaralama, tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silah ticareti yapma suçlarına ilişkin eylem niteliği taşıyan, suçları işledikleri değerlendirilen 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, dün Ödemiş Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. 11 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

(İHA)

Son dakika haberi! Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama

Son dakika haberi! Tırpan operasyonunda İzmir'de 11 tutuklama

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