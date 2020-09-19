Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
19.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:36

Osmaniye'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Furkan Derin (12), Rızaiye Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarına tırmandı.

Dengesini kaybedince demir korkuluk koluna saplanan Derin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince korkuluk kesilerek kurtarıldı.

Derin'in koluna saplanan demir parçası ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde ameliyatla çıkarıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Muzaffer Çağlıyaner
Muzaffer Çağlıyaner
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Halife Hafter Mustafa Şentop Fahrettin Koca Erol Mütercimler
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Bursa İzmit Rusya Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 20:37:31. #1.14#
title