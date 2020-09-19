Son dakika haberi: Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Son dakika gündem haberine göre Osmaniye'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
19.09.2020 20:33 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:36
Osmaniye'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Furkan Derin (12), Rızaiye Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarına tırmandı.
Dengesini kaybedince demir korkuluk koluna saplanan Derin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince korkuluk kesilerek kurtarıldı.
Derin'in koluna saplanan demir parçası ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde ameliyatla çıkarıldı.
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Kaynak: AA