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Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aynur Özkızılcık, elektrikli bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışırken Üzeyir K. idaresindeki 43 HS 790 plakalı tırın altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede elektrikli bisiklet sürücüsü Aynur Özkızılcık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü Üzeyir K. gözaltına alınırken Aynur Özkızılcık'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Tırın çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bisiklet, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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