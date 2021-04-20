Son dakika haberi: Tire'de son 2 ayda 34 uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: Tire'de son 2 ayda 34 uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Tire'de son 2 ayda 34 uyuşturucu operasyonunda 50 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Tire Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün son 2 ayda yaptığı koordineli operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün son 2 ayda yaptığı koordineli operasyonlarda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son 2 ayda uyuşturucu madde kullanan, bulunduran aracılık yapan, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapan şahıslara yönelik toplam 34 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda toplam 50 kişi gözaltına alınırken toplam 1 kilo esrar, 100 sentetik hap ve 95 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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