Son dakika haberi: Tire'de, Polis Haftası törenle kutlandı
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Son dakika haberi: Tire'de, Polis Haftası törenle kutlandı

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tire'de, Polis Haftası törenle kutlandı

Son dakika gündem haberi: Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle İzmir'in Tire ilçesinde tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı nedeniyle İzmir'in Tire ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen ile Tire'de görev yapan polisler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene katılanlar, Asri Kabristanlık'taki şehitliği ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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