Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kaza yapan araçlardan görüntüler İtfaiye ve sağlık ekiplerinin incelemeleri Yoğunlaşan trafik İtfaiye ekiplerinin otomobilde hayatını kaybeden sürücüyü çıkartma çalışmaları - İl Protokol üyelerinin deprem konusundaki toplantısı.

Kaza yapan araçlardan görüntüler

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin incelemeleri

Yoğunlaşan trafik

İtfaiye ekiplerinin otomobilde hayatını kaybeden sürücüyü çıkartma çalışmaları - İl Protokol üyelerinin deprem konusundaki toplantısı

Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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