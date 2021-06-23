Son dakika haberi | Tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kaza yapan araçlardan görüntüler İtfaiye ve sağlık ekiplerinin incelemeleri Yoğunlaşan trafik İtfaiye ekiplerinin otomobilde hayatını kaybeden sürücüyü çıkartma çalışmaları - İl Protokol üyelerinin deprem konusundaki toplantısı.
Kaza yapan araçlardan görüntüler
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin incelemeleri
Yoğunlaşan trafik
İtfaiye ekiplerinin otomobilde hayatını kaybeden sürücüyü çıkartma çalışmaları - İl Protokol üyelerinin deprem konusundaki toplantısı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk